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Edirne’de top bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:10 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde, bir yazlık evin dış bahçe duvarının altında 1 adet top bulundu.T.S.’ya ait evin bahçe duvarı altında bulunan 55 santim uzunluğunda ve 13 santim çapındaki top mühimmatı, General Fevzi Mengüç Kışlasındaki yetkililere teslim edildi.Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte askeri kışlada yapılan ilk kontrolde, mühimmatın uzun süre toprak altında kalmış olması sebebiyle üzerinde bulunan yazı ve rakamların silinmiş olması ve dış kısmının tamamen paslanmış olması nedeniyle menşei tespit edilemedi.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde, bir yazlık evin dış bahçe duvarının altında 1 adet top bulundu.
T.S.’ya ait evin bahçe duvarı altında bulunan 55 santim uzunluğunda ve 13 santim çapındaki top mühimmatı, General Fevzi Mengüç Kışlasındaki yetkililere teslim edildi.
Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte askeri kışlada yapılan ilk kontrolde, mühimmatın uzun süre toprak altında kalmış olması sebebiyle üzerinde bulunan yazı ve rakamların silinmiş olması ve dış kısmının tamamen paslanmış olması nedeniyle menşei tespit edilemedi.

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