Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti

Ali AKSOYER- Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de taşkın riskinin sürdüğü Tunca ve Meriç nehirlerinin debisinde düşüş yaşanmaya başladığı bildirildi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, on binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında olduğunu ifade ederek, "Özellikle buğday, yonca ve arpa ekilen arazilerde taşkın nedeniyle mahsul çürüme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Edirne ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından Tunca ve Meriç nehirlerindeki taşkın tehlikesi sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisinde düşüş gözlendi. DSİ Değirmenyeni istasyonu verilerine göre, dün gece yarısı 276 metreküp/saniye olan Tunca nehrinin debisi 10 saatte 262 seviyesine kadar düştü. Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nin debisi ise Değirmenyeni istasyonu ölçümlerine göre, 1373 metreküp/saniyeden 1342 seviyesine kadar geriledi.

3 GÜNDE 40 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, sağanak bugünden itibaren etkisini yitirerek yerini güneşli havaya bırakacak. Önceki gün şiddetli dolu ve aralıklarla sağanağın görüldüğü kentte son 3 günde metrekareye 40.6 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi.

TARIM ARAZİLERİNDE 'ÇÜRÜME' TEHLİKESİ

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengin Yorulmaz, taşkın nedeniyle on binlerce arazinin sular altında olduğunu ve bunun özellikle buğday, yonca ve arpa ekili tarım arazileri için 'çürüme' tehlikesi anlamında geldiğini söyledi. Yorulmaz, "Edirne yine büyük bir taşkın gördü ve bundan en çok sular altında arazisi bulunan çiftçiler zarar görecek. Şu anda Edirne'de on binlerce tarım arazisi sular altında. Bu buğday, yonca ve arpa ekili arazilerde mahsulün çürümesi anlamına geliyor. Su altındaki mahsul, havanın güneşli hale gelmesiyle birlikte çürüyecek" dedi.

TARİHİ KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPALI

Taşkın riski nedeniyle dün Edirne Valiliği'nde oluşturulan kriz masası, kent merkezini yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan Tunca ve Meriç nehirlerini trafiğe kapattı. Karaağaç'a ulaşım Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor. Öte yandan, Tunca Nehri'nin, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümünde yatağından çıkması nedeniyle halen Er Meydanı sular altında. Nehir taşkını nedeniyle Değirmenyeri ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı. Sarayiçi mevkiindeki Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri de ulaşıma kapalı tutuluyor.

YUNAN MEDYASI, IVOYLOVGRAD BARAJINI YAYINLADI

Öte yandan Yunanistan medyası, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nin karşı yakası olan Evros bölgesi için taşkın uyarısında bulundu. Edirne'deki taşkına neden olan iki barajdan biri olan Bulgaristan'ın Ivoylovgrad barajının savaklarından su salındığı görüntülerini yayınlayan Yunan medyası, Meriç Nehri'ndeki artışın kendileri için de 'tehlike' oluşturabileceğini ve sürekli olarak Bulgaristan barajlarından su bırakıldığını ifade etti.

KANAL EDİRNE, TAŞKINA YETİŞMEDİ

Kent merkezini taşkından koruması için DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan 'Kanal Edirne' projesinde, kazı çalışmalarının yüzde 99'u, toplam fiziki çalışmasının ise yüzde 73'ü tamamlandı. Ancak çalışmalar Edirne'de yaşanan taşkına yetişmedi. Tahliye kanalı sayesinde, debi arttığı zamanlarda nehir yatağının daraldığı kısımlarda oluşacak geri tepmenin de önüne geçilmesi hedeflenen Kanal Edirne projesinde, Meriç Nehri de baypas edilerek oluşturulan 7 bin 800 metrelik kanal, Edirne'nin, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin ardından 4'üncü nehri olacak. Meriç Nehri baypas edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar olmayacak.

Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Meriç Nehri üzerinde devam eden, 'Kanal Edirne' projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre uzaklıkta tekrar Meriç Nehri'ne bağlanacak.