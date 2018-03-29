Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti (4)

NEHİRLERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Edirne ve Bulgaristan'daki yağışların ardından taşan Tunca ve Meriç nehirlerinde bu sabahtan itibaren başlayan düşüş devam ediyor. DSİ Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca nehri 250 metreküp/saniyeye düşerken, Kirişhane istasyonuna göre 'turuncu alarm' seviyesine inen Meriç nehrinin debisi 1307 olarak ölçüldü.

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