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Edirne'de tutuklu Yunan askerleri, yine tahliye edilmedi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

KARARDA 'YÖN' VURGUSU Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) tutukluluk halinin devamını kararlaştıran Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında şöyle denildi: "Şüphelilerin üzerine atılı askeri yasak bölgelere girme suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de sabit bir ikamet adreslerinin bulunmayışı ile yabancı ülke vatandaşı olmaları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğuna ilişkin kanaat, dijital materyaller konusunda incelemenin halen sürmesi nedeniyle atılı suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu değerlendirilmiş, şüphelilerin üzerlerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması da dikkate alındığında  mesleği askerlik alan kişilerde bulunması gerekli asgari yön tayin bilgisi nedeniyle suç şüphesinin kuvvetlenmesi, atılı suçun kanunda ön görülen cezanın alt sınırının 2 yıl oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adlı kontrol hükümleri ile sağlanamayacağı değerlendirilerek, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından  Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin kabulüne, şüphelilerin tutukluluk hallerini devamına." Kararın ardından Yunan askerleri, güvenlik önlemleri alınarak, Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Edirne'de tutuklu Yunan askerleri, yine tahliye edilmedi (2)

KARARDA 'YÖN' VURGUSU
Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) tutukluluk halinin devamını kararlaştıran Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında şöyle denildi:
"Şüphelilerin üzerine atılı askeri yasak bölgelere girme suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de sabit bir ikamet adreslerinin bulunmayışı ile yabancı ülke vatandaşı olmaları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğuna ilişkin kanaat, dijital materyaller konusunda incelemenin halen sürmesi nedeniyle atılı suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu değerlendirilmiş, şüphelilerin üzerlerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması da dikkate alındığında mesleği askerlik alan kişilerde bulunması gerekli asgari yön tayin bilgisi nedeniyle suç şüphesinin kuvvetlenmesi, atılı suçun kanunda ön görülen cezanın alt sınırının 2 yıl oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adlı kontrol hükümleri ile sağlanamayacağı değerlendirilerek, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin kabulüne, şüphelilerin tutukluluk hallerini devamına."
Kararın ardından Yunan askerleri, güvenlik önlemleri alınarak, Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

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Edirne'de tutuklu Yunan askerleri, yine tahliye edilmedi (2)Edirne'de tutuklu Yunan askerleri, yine tahliye edilmedi (2)Edirne'de tutuklu Yunan askerleri, yine tahliye edilmedi (2)

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