Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polis ekiplerince 4 mahallede yürütülen uyuşturucu operasyonunda 100 kilo sentetik uyuşturucu 'skunk', bonzai ve Hint keneviri ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir süredir izlenen şüphelilerin Menzilahir, Yıldırım, Çavuşbey ve Karaağaç mahallelerindeki evlerine şafak baskını yapan polis ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde dedektör köpek ile yapılan aramada, 100 kilo sentetik uyuşturucu skunk, 255 gram esrar, 14 gram bonzai, 25 kök Hint keneviri, uyuşturucu yapımında kullanılan değirmen ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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