Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Uzunköprü ilçesinde Edirne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü’de Edirne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir takip edilen ve uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi, yeni köprü üzerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından A.A., Z.T., Y.Ç., Ö.T. ve T.B. adlı şahıslar Uzunköprü adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, narkotik şube müdürlüğü ekipleri yapılan aramalarda 62 kilo ’skank’ adlı uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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