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Edirne'de uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:05 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ünsal YÜCEL- Ali Can ZERAY/KEŞAN (Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından aldıkları uyuşturucu maddeyi başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde piyasaya sürmek istediği iddia edilen grubu takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilere yönelik Keşan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alırken, yapılan aramalarda 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerde ele geçirilen 10 cep telefonu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 30 bin euro'ya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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