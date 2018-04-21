Edirne'de uyuşturucudan tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından aldıkları uyuşturucu maddeyi başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde piyasaya sürmek istediği iddia edilen grubu takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilere yönelik Keşan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerde ele geçirilen 10 cep telefonu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 30 bin euroya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında E.E. (45) ve Ö.Ç. (41) ile B.Ş.B. (30) adlı kadın da jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ve B.Ş.B. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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