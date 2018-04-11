Edirne’de yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

Edirne merkez ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından sorumluluk sahalarında yaptıkları operasyon ve yol kontrol faaliyetlerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 8 kişi yakalandı.

Merkez ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan operasyon, yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, Edirne merkeze bağlı Doyran köyünde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan aranan M.Ç., S.S., E.S. ve A.Ç. ile İpsala ilçesine bağlı Ahırköy köyde E.D., Y.Y., H.Y. ve Y.T.A. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

4 ayda 63 FETÖ’cü yakalandı

Şüphelilerden 2’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren Edirne’de illegal yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 63 FETÖ/PDY, 3 PKK ve 1 MLKP terör örgütü üyesi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.