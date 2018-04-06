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Edirne’de yakalanan FETÖ firarisi çift, Kars’ta tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalanarak Kars’a getirilen FETÖ firarisi çift, tutuklandı.Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Edirne’de yurt dışına kaçarken yakalanıp Kars’a getirilen çift, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalanarak Kars’a getirilen FETÖ firarisi çift, tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Edirne’de yurt dışına kaçarken yakalanıp Kars’a getirilen çift, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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