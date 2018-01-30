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Edirne'de yaklaşık 400 sığınmacının kaldığı binada yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 22:42 | Son Güncelleme

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yaklaşık 400 sığınmacının barındığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün çamaşırhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yaklaşık 400 sığınmacının kaldığı binanın çamaşırhanesinde saat 19.30 sıralarında, dumanlar geldiğini gören özel güvenlik görevlileri hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, dumanların geldiği çamaşırhanedeki makinelere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, 3 çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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