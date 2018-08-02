Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 FETO şüphelisi yakalandı

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçış hazırlığındaki 9 FETÖ şüphelisi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a sınır olan Enez ilçesinde, Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen kişilerin otomobillerini durdurdu. Aralarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen öğretmen ve memurların yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ şüphelilerinin yanlarında bulunan 6 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama
Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!
İran'dan destek! ABD'nin yaptırım kararına kınama
Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!
Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum