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Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 FETO şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçış hazırlığındaki 9 FETÖ şüphelisi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçış hazırlığındaki 9 FETÖ şüphelisi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a sınır olan Enez ilçesinde, Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen kişilerin otomobillerini durdurdu. Aralarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen öğretmen ve memurların yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ şüphelilerinin yanlarında bulunan 6 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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