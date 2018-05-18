Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada, Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 82 hayvan ele geçirildi. Hayvanların, İstanbul'daki evcil hayvan satan dükkanlara getirildiği belirtildi.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları Ü.D. yönetimindeki kamyoneti Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajdaki 7 kafes içerisinde Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 8 yabani kaz, 5 büyük tavşan, 18 minyatür ördek, 35 tavşan, 4 kuğu, 6 yabani horoz ve 6 tavus kuşu olmak üzere 82 hayvan ele geçirildi. Sürücü Ü.D. gözaltına alınırken, hayvanlara el konuldu. Hayvanların, İstanbul'daki evcil hayvan satan dükkanlara getirildiği belirtildi.
Uzun süre kapalı ortamda aç ve susuz bırakıldıkları belirlenen hayvanlara, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince su verilerek, beslenmeleri sağlandı. Hayvanlar, işlemlerinin ardından İstanbul'daki Polonezköy Tabiat Parkı’nda bulunan rehabilitasyon merkezine gönderildi.
Sürücü Ü.D., hakkında '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet' ve '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçlarından cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan kamyonet ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.
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