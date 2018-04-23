Edirne’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde zincirleme trafik kazası meydana gelirken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yolda arıza yapan traktöre aynı yönde ilerlemekte olan tır arkadan çarptı. Olay sırasında arızayı gidermek için traktörde bulunan sürücü Metin Demir hafif şekilde yaralandı. Olay sırasında yardım etmek için aracını karşı yöne park eden bir vatandaşın otomobiline ise aynı yönde ilerleyen başka bir araç çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!
İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı
Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum