HABER

Edirne’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde zincirleme trafik kazası meydana gelirken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.Edinilen bilgiye göre, yolda arıza yapan traktöre aynı yönde ilerlemekte olan tır arkadan çarptı.

Edirne’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde zincirleme trafik kazası meydana gelirken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yolda arıza yapan traktöre aynı yönde ilerlemekte olan tır arkadan çarptı. Olay sırasında arızayı gidermek için traktörde bulunan sürücü Metin Demir hafif şekilde yaralandı. Olay sırasında yardım etmek için aracını karşı yöne park eden bir vatandaşın otomobiline ise aynı yönde ilerleyen başka bir araç çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdiİYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!
Sema kod adlı terörist öldürüldüSema kod adlı terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.