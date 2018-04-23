Edirne’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde zincirleme trafik kazası meydana gelirken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yolda arıza yapan traktöre aynı yönde ilerlemekte olan tır arkadan çarptı. Olay sırasında arızayı gidermek için traktörde bulunan sürücü Metin Demir hafif şekilde yaralandı. Olay sırasında yardım etmek için aracını karşı yöne park eden bir vatandaşın otomobiline ise aynı yönde ilerleyen başka bir araç çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.