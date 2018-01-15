HABER

Edirne'nin tarihi konakları restore ediliyor

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 19:24 | Son Güncelleme 12 saat önce

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği'nin, kentteki sivil mimari örneği 463 konağın yeniden ayağa kaldırılması için başlattığı çalışma kapsamında, 2 kişiye ait yapı restore edilecek. Kentte daha önce de 1 konağın restorasyonu yapılmıştı.Edirne Valiliği ve Edirne Turizm ve Endüstri A.Ş. (ETUR) işbirliğiyle, çoğunluğu Kaleiçi semtinde bulunan sivil mimari örneği 463 konağın restorasyona için geçen yıl çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Kaleiçi semtinde tarihi bir konak geçen aylarda restore edildi. Vali Günay Özdemir'in çağrısıyla emekli öğretmen Ayşe Zehra Aykon ile Ahmet Gürgen de konaklarını, restorasyon karşılığında 25 ve 30 yıllığına valiliğe tahsis etti. Vali Özdemir, kentteki tarihi konaklardan 84'ünün acil onarılması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:"Edirne, tarih ve kültür anlamında dünyada metrekareye en fazla tarihi eser düşen ikinci şehir. Çok önemli tarihi miraslarımız var. Sivil mimari olarak da aslında Edirne'de önemli bir tarihi kültüre sahibiz. Şu anda Edirne merkezde 463 tane sivil mimari konağımız var. Bunlarla ilgili bütün inceleme ve araştırma çalışmalarını tamamladık. 84 tanesinin acil müdahale edilmesi gerekir. Bu acil müdahale edilmesi gerekenlerin bir tanesini, aynı zamanda Edirneli ve Denizlili hemşehrimiz 25-30 yıllığına bize tahsisini yaptı, protokolü imzaladık, her türlü işlemleri bitirdik. Bugün de inşaatına başladık. Şu anda aslında 3 konağımızın bu şekilde Edirneli hemşehrilerimiz tarafından bize 25 ile 30 yıllığına tahsisi yapıldı. Bunların bakım-onarım, her türlü çalışmalarını yaptıktan sonra sözleşmede belirtilen süre içerisinde Edirne'nin tarihine, kültürüne ve turizmine hizmet edecek hale getireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ben Edirneli hemşehrilerimizden bu gibi değerlerimize sahip çıkmalarını ve bu konuda bize destek olmalarını bekliyorum. Çünkü söz konusu 84 konağımıza acil müdahale edemezsek, gelecek yıllarda bunları bir daha geri getirme şansımız yok. Valilik olarak bize geçici tahsisini yaparlarsa restorasyonlarını yapar, Edirne'nin tarihine, kültürüne ve turizmine sunarız."GÖZYAŞLARINI TUTAMADIEmekli öğretmen Ayşe Zehra Aykon ise Babademirtaş Mahallesi'nde dedesinden kalan konağın tekrar ayağa kaldırılacak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Aykon, "Burası benim dedemden hatıra bana. Ev Murad-ı Sani Vakfı'ndan dedem tarafından satın alınmış, dedemden de bana intikal etti. Gerçekten şu an duygularımı anlatmam çok güç. Heyecanlanmaktan ziyade iftihar ediyorum çünkü ben dedemin adının yaşatılmasını çok istiyordum" diye konuştu.Kaleiçi'nde babasından kalan tarihi konağı, restorasyon karşılığında valiliğe 30 yıllığına tahsis eden Ahmet Gürgen ise "Çocukluğumun geçtiği tarihi binayı maddi durumumuz iyi olmadığından onaramadık.Biz onarımı yapamadık. Konağın tekrar onarılması beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti

9 gün önce kaybolan kanser hastası kızını bulamayan anne intihar etti

Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

Yok artık dedirten görüntü! Canını hiçe saydı

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.