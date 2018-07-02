Edremit'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre, Edremit'in ünlü tatil merkezi Altınoluk Mahallesi kordondaki bir işletmede iki kişi arasında silahlarında kullanıldığı çatışmada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılardan ikisinin o sıra kordonda yürüyüş yapan orta yaşlı bir çift olduğu öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Edremit'teki hastanelere sevk edilirken yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Yaralıların kimliklerinin tespiti ve olayın soruşturması için jandarma ekipleri çalışması sürüyor.
(İHA)
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı
İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum