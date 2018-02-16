Edremit'te çalınan balıkçı teknesi, 10 gün sonra terk edilmiş halde bulundu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Tamer Demirsatan'ın 10 gün önce çalınan 'Bulo' isimli teknesi, Altınkum sahilinde terk edilmiş olarak bulundu.
Edremit ilçesinde 52 yaşındaki Tamer Demirsatan'ın, Güre Mahallesi'nde balıkçı barınağında bulunan 10 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, 10 gün önce çalındı. Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin günlerdir süren aramaları sonucunda, 'Bulo' isimli tekne çevredeki balıkçıların ihbarıyla 15 kilometre uzaklıktaki Altınkum sahilinde terk edilmiş halde bulundu.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radar, polis ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede teknenin Tamer Demirsatan'a ait olduğu belirledi. Tekne sahibine teslim edildi.
Büyük sevinç yaşayan Tamer Demirsatan, "Teknemde herhangi bir zarar yok. Motorunu sökmeye çalışmışlar ama başaramamışlar" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Cesedi dere yatağında bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
HSK'da FETÖ depremi! 17 hakim ve savcı açığa alındı!
Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!
Bu kez işler ters gitti!
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum