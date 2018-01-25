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Edremit'te iki arasındaki pompalı tüfeli kavgada 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 8 saat önce

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Polisin olayla ilgili sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edremit ilçesinde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı İbrahimce Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı gecesi iki aile arasında tartışma yaşandı. Gece saatlerinde ise aile bireyleri tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin bulunduğu bölgeye de saçmaların gelmesi nedeniyle bölgeye takviye ekip istendi. Bunun üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay beraberinde takviye ekipler ile İbrahimce Mahallesi'ne geldi.

Çevre güvenliğini sağlayan polis, evlere de baskınlar düzenlendi. Evlere yapılan aramalarda 10 pompalı tüfek ve bir tabanca ile birlikte bunlara ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki sorgularının ardından bu akşam Savcılığa sevk edildi.

Savcılık tarafından 8 kişi serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliden Abdullah Kırtay, Sabri Kırtay ve Hüseyin Demiroğlu genel güvenliği tehlikeye sokma suçlamasıyla tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

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