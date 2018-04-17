Edremit’te kaçak hayvan damlarına izin yok

Balıkesiri’in Edremit Belediyesi tarafından yerleşim yerleri ve zeytinlik alanlar içerisinde bulunan hayvan dam ve ağılları yıkılıyor.
Edremit Belediyesi tarafından vatandaşların şikâyetlerine neden olan hayvan damlarının yıkımına başlandı. Edremit Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü tarafından Çitçi Malları Koruma polis ve jandarmanın da destek verdiği yıkım çalışmalarında yerleşim yerleri ve zeytinlik alanlarda bulunan hayvan dam ve ağılları için ilgili kanunlar uyarınca yasal işlem yapılarak yıkım işlemine başlandı. İlk olarak İbrahimce Mahallesi’nde başlayan yıkım çalışmalarının Yolören Mahallesi’nde sürdüğünü ve ilçe genelinde devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Metin İlhan, verilen süre içerisinde sahipleri tarafından kaldırılmayan dam ve ağılların yıkılmaya devam edeceğini söylediler. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da Edremit Belediyesi olarak yasal olmayan hiç bir faaliyete izin vermediğini belirterek "Vatandaşlarımızın şikâyetlerine de konu olan çevre ve insan sağlığı için sorun yaratan hayvan damları için ilgili yasalar uyarınca ekiplerimiz tarafından yasal işlem uygulandı. Verilen süre zarfında kaldırılmayanlar ekiplerimizi tarafından yıkıldı" dedi.
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum