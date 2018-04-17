Edremit’te kaçak hayvan damlarına izin yok

Balıkesiri’in Edremit Belediyesi tarafından yerleşim yerleri ve zeytinlik alanlar içerisinde bulunan hayvan dam ve ağılları yıkılıyor.

Edremit Belediyesi tarafından vatandaşların şikâyetlerine neden olan hayvan damlarının yıkımına başlandı. Edremit Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü tarafından Çitçi Malları Koruma polis ve jandarmanın da destek verdiği yıkım çalışmalarında yerleşim yerleri ve zeytinlik alanlarda bulunan hayvan dam ve ağılları için ilgili kanunlar uyarınca yasal işlem yapılarak yıkım işlemine başlandı. İlk olarak İbrahimce Mahallesi’nde başlayan yıkım çalışmalarının Yolören Mahallesi’nde sürdüğünü ve ilçe genelinde devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Metin İlhan, verilen süre içerisinde sahipleri tarafından kaldırılmayan dam ve ağılların yıkılmaya devam edeceğini söylediler. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da Edremit Belediyesi olarak yasal olmayan hiç bir faaliyete izin vermediğini belirterek "Vatandaşlarımızın şikâyetlerine de konu olan çevre ve insan sağlığı için sorun yaratan hayvan damları için ilgili yasalar uyarınca ekiplerimiz tarafından yasal işlem uygulandı. Verilen süre zarfında kaldırılmayanlar ekiplerimizi tarafından yıkıldı" dedi.