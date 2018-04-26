Edremit'te masaj salonu sahibi fuhuşa aracılıktan tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, masaj salonu işletmecisi Figen Ç. (33) fuhuşa aracılık ve yer temini ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, fuhuşa aracılık ve yer temini ettiği ileri sürülen bir masaj salonuna baskın yaptı. 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden işletme sahibi Figen Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

