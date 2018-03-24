Edremit’te polis göz açtırmıyor

Edremit’te polis, 2018 yılı içindeki 3 aylık çalışmalarla ilçede kuş uçurtmazken, suçlulara göz açtırmadı.
Edinilen bilgiye göre, 01/01/2018 tarihi ile 23/03/2018 tarihine kadar ilçe genelinde yapılan ani uygulamalarda ve suça karıştığı tespit edilen şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında toplam 41 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait değişik çaplarda 251 adet tabanca mermisi, 97 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 363 adet fişek, 20 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet kurusıkı mermisi, 32 adet bıçak ele geçirilirken 170 aranan şahıs yakalandığı öğrenildi. İlçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla polisin operasyonlarının aralıksız devam edeceği açıklandı.
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