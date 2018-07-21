Edremit'te şairler sazlı sözlü şiir gecesinde buluştu

Sefer TALAY/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Şairler Grubu adı altında bir araya gelen 24 şair, sazlı-sözlü şiir gecesi düzenledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer'in de izlediği gecede, Zeki Kaymakçı'nın yeni şiir kitabı 'Ordayım İşte' tanıtıldı, kitaptaki şiirler okundu. Gecede, Mustafa Onay, İsa Çetin ve Tayfun Hakan Kağan da bağlama çalıp türkü söyledi.

Geceye katılan şairlerden Tayfun Hakan Kağan, ayda iki kere düzenlenmesi planlanan geceye Edremit'teki tüm amatör ve profesyonel şairleri beklediklerini söyledi. Gecede, üyelerinden Zeki Kaymakçı'nın şiir kitabının tanıtımını yaptıklarını belirten Kağan, "Arkadaşımızın yeni çıkan kitabını tanıtmak üzere şiirler okuduk. Hem de türküler söyledik. Onun şiirlerinden örnekler verdik. Şiir severlere Zeki Kaymakçı'nın o şiir kitabını ve şiirlerini sunmuş bulunduk. Çok güzel bir etkinlik oldu. Sanatseverlerin yoğun katılımları bize güç verdi, umut verdi. Önümüzdeki süreçte bu etkinlikleri yapmak üzere daha umutluyuz. Daha da cesaretimiz arttı" dedi.

'ŞİİR MÜZEDE'

Şair Zeki Kaymakçı ise 15 günde bir bu etkinlikleri düzenleyeceklerini ifade etti. Etkinlikleri 'Şiir Müzede' sloganıyla düzenleyeceklerini belirten Kaymakçı şöyle konuştu:

"Bu akşam, sevgili dostlarımız sağ olsunlar, hem sanatçı dostlarımız hem şiir dostları hem de şiir sever dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Biz de bünyemizde olan, bölgemizdeki 24 şairle daha önce 2 tane kitap çıkarmıştık. Ben de editörlüğünü yapmıştım. Bu sefer de, kendi çıkardığım 'Ordayım İşte' adlı şiir kitabımın imza ve tanıtım gecesi oldu. Güzel bir şiir gecesi oldu. Bundan sonra da, Edremit'te hem yazın hem de kışın içerdeki kapalı mekanda bu şiir gecelerimize devam edeceğiz. Bütün şiir severleri ve bütün dostlarımızı burada bekliyor olacağız."