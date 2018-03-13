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Edremit’te uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 525 extasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 3 şüpheliye yönelik yapılan operasyon yapıldı.

Edremit’te uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 525 extasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 3 şüpheliye yönelik yapılan operasyon yapıldı. Toplam 525 extasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B, E.B. ve Ö.K’nin mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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