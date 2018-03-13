Edremit’te uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 525 extasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 3 şüpheliye yönelik yapılan operasyon yapıldı. Toplam 525 extasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B, E.B. ve Ö.K’nin mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.