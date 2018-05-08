Edremit'te yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hastaneye trafik kazasında yaralanan bir kadını götüren ambulans yolda kaza yaptı. Ambulansta sıkışan sağlık görevlileri ve yaralı hastayı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Edremit'in Güre Mahallesi'nde bugün saat 14.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Perihan Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. Ambulans, yaralıyı Edremit Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Saat 15.00 sıralarında, Edremit otogar kavşağında kırmızı ışıkta bekleme yapmadan siren çalarak geçmek isteyen Neslihan Dökmeci'nin yönetimindeki ambulans, kavşaktan Edremit yönüne dönen 10 LG 796 ve 10 Z 4978 plakalı otomobillere çarptı. Dökmeci direksiyon kontrolünü yitirirken, ambulans, Karayolları'na ait yönlendirme levhalarının direğine çarparak durdu. Kazada, ambulans içerisinde yaralı olarak bulunan Perihan Y. ve sağlık görevlileri Neslihan Dökmeci, Meltem Eryılmaz ve Berna Ünal Uçak araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği AKS kaza kırım ekibi tarafından yaralılar kurtarıldı ve başka bir ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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