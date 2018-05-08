HABER

Edremit'te yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hastaneye trafik kazasında yaralanan bir kadını götüren ambulans yolda kaza yaptı.

Edremit'te yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hastaneye trafik kazasında yaralanan bir kadını götüren ambulans yolda kaza yaptı. Ambulansta sıkışan sağlık görevlileri ve yaralı hastayı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Edremit'in Güre Mahallesi'nde bugün saat 14.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Perihan Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. Ambulans, yaralıyı Edremit Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Saat 15.00 sıralarında, Edremit otogar kavşağında kırmızı ışıkta bekleme yapmadan siren çalarak geçmek isteyen Neslihan Dökmeci'nin yönetimindeki ambulans, kavşaktan Edremit yönüne dönen 10 LG 796 ve 10 Z 4978 plakalı otomobillere çarptı. Dökmeci direksiyon kontrolünü yitirirken, ambulans, Karayolları'na ait yönlendirme levhalarının direğine çarparak durdu. Kazada, ambulans içerisinde yaralı olarak bulunan Perihan Y. ve sağlık görevlileri Neslihan Dökmeci, Meltem Eryılmaz ve Berna Ünal Uçak araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği AKS kaza kırım ekibi tarafından yaralılar kurtarıldı ve başka bir ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Edremit'te yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralıEdremit'te yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralıEdremit'te yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralıEdremit'te yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

AB'den Türkiye'ye Afrin tehdidi!AB'den Türkiye'ye Afrin tehdidi!
Çok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebilirizÇok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Demirtaş: Seçimlerin tek sol adayıyımDemirtaş: Seçimlerin tek sol adayıyım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.