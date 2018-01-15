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Edremit'teki ev yangınında can pazarı yaşandı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 20:03 | Son Güncelleme 11 saat önce

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT, (DHA)-BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, alevlerin arasında kalan iki kız çocuğu babaları Emrah Demirci tarafından balkondan sarkıtılarak kurtardı. Can pazarının yaşandığı olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın bugün saat 16.30 sıralarında Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Bayramyeri mevkiindeki üç katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin sardığı evde bulunan baba Emrah Demirci (32), önce eşi Reyhan Demirci (30) ile 14 yaşındaki kızı Rabia Demirci'yi dışarı çıkardı. Ardından 2 kızını daha kurtarmak için geri dönen Emrah Demirci, alevlerin daireyi tamamen sarması nedeniyle içeride kaldı. Çocukları 2 yaşındaki Nesrin Demirci ve 10 yaşındaki Emre Demirci'yi dışarıya çıkaramayınca evin balkonuna çıkıp yardım istedi.

MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU

Emre Demirci'nin yardım çığlıkları üzerine mahalleden bir esnaf apartmanın yanına kapalı kasa kamyonetini yanaştırdı. Kamyonetin yüksek kasasının üzerine çıkan kişi, apartmanın ikinci katı hizasına ulaştı. Baba Demirci tarafından 3'üncü katın balkonundan aşağıya sarkıtılan çocuklar Nesrin ve Emre Demirci'yi kucaklayarak kurtardı. Ardından Emrah Demirci de alt katın balkonuna inmeyi başardı.

Apartmandan güçlükle dışarı çıkan anne Reyhan Demirci ile kızı Rabia Demirci dumandan etkilendikleri için 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Balkondan sarkıtılarak kurtarılan Nesrin ve Emre Demirci kardeşler de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir saatlik süren çalışmanın ardından alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Bu arada mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Çiçek Demir, olay yerine gelen itfaiye erlerine yangın hortumunu taşıyarak yardımcı oldu.

Hastanede tedavi altına olan Emrah Demirci, eşi Rabia Demirci ve 3 çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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