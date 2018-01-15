Edremit'teki ev yangınında can pazarı yaşandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT, (DHA)-BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, alevlerin arasında kalan iki kız çocuğu babaları Emrah Demirci tarafından balkondan sarkıtılarak kurtardı. Can pazarının yaşandığı olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın bugün saat 16.30 sıralarında Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Bayramyeri mevkiindeki üç katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin sardığı evde bulunan baba Emrah Demirci (32), önce eşi Reyhan Demirci (30) ile 14 yaşındaki kızı Rabia Demirci'yi dışarı çıkardı. Ardından 2 kızını daha kurtarmak için geri dönen Emrah Demirci, alevlerin daireyi tamamen sarması nedeniyle içeride kaldı. Çocukları 2 yaşındaki Nesrin Demirci ve 10 yaşındaki Emre Demirci'yi dışarıya çıkaramayınca evin balkonuna çıkıp yardım istedi.

MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU