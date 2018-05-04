Efes 2018 Tatbikatı öncesinde eğitimler sürüyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından olan Efes 2018 Tatbikatı kapsamında Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi hava hücum harekatı eğitimi gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştirilen Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi, eğitim çalışmaları devam ediyor. 7 - 11 Mayıs tarihlerinde yapılacak tatbikat öncesinde Urla ilçesi Menteş bölgesindeki askeri eğitim bölgesinden kalkan 4'ü çift motorlu 19 nakliye helikopteri, Seferihisar'daki tatbikat alanına iniş yaptı. Helikopterden inen askerler tatbikat senaryosu gereği mevzilere yerleşti. Mevzilerden hedeflerine doğru ilerleyen ekipler kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Hava hücum harekatı eğitimine 8 ülkeden 155'i Türk 318 askeri personel katıldığı açıklandı.
FOTOĞRAFLI
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun
Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi
Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum