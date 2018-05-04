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Efes 2018 Tatbikatı öncesinde eğitimler sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından olan Efes 2018 Tatbikatı kapsamında Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi hava hücum harekatı eğitimi gerçekleştirildi.

Efes 2018 Tatbikatı öncesinde eğitimler sürüyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından olan Efes 2018 Tatbikatı kapsamında Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi hava hücum harekatı eğitimi gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştirilen Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi, eğitim çalışmaları devam ediyor. 7 - 11 Mayıs tarihlerinde yapılacak tatbikat öncesinde Urla ilçesi Menteş bölgesindeki askeri eğitim bölgesinden kalkan 4'ü çift motorlu 19 nakliye helikopteri, Seferihisar'daki tatbikat alanına iniş yaptı. Helikopterden inen askerler tatbikat senaryosu gereği mevzilere yerleşti. Mevzilerden hedeflerine doğru ilerleyen ekipler kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Hava hücum harekatı eğitimine 8 ülkeden 155'i Türk 318 askeri personel katıldığı açıklandı.

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Efes 2018 Tatbikatı öncesinde eğitimler sürüyorEfes 2018 Tatbikatı öncesinde eğitimler sürüyorEfes 2018 Tatbikatı öncesinde eğitimler sürüyor

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