Efes 2018'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı tecrübesi kullanıldı (2)

GECE BÖLÜMÜNDE GERÇEK ROKETLER KULLANILDI, HEDEFLER YOK EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ikinci kez uluslararası çapta düzenlenen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, İzmir'in Seferihisar İlçesi Doğanbey Mevkii'nde gerçekleştirildi. Seçkin gözlemci gününün gece bölümüne katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye ile birlikte 24 ülkenin askeri birliklerin havadan ve karadan icra ettiği faaliyetleri yerinde ilgiyle izledi. Efes 2018 Tatbikatı'nda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan elde edilen tecrübelerinde kullanıldığı ifade edildi.

Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gece bölümü saat 19.56 ile 21.32 saatleri arasında gerçekleştirildi. Geçen yıllarda olduğu gibi Doğanbey Mevkii'ndeki arazide gerçekleştirilen tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra, Azerbaycan Savunma Bakanı ile 10 ülkenin genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, 38 yabancı ülkeden 65 seçkin gözlemci ile askeri ateşeler takip etti. Tatbikatı ayrıca yerel gözlemciler de izledi. Tatbikat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hususi Akar ve kuvvet komutanlarının yerini almasıyla başladı. Genelkurmay Başkanı Akar ile komutanlar, kendileri için hazırlanan platformda tatbikatı dikkatle izledi. Tatbikat için ayrıca 10'u yabancı toplam 118 gazeteci akreditasyon yaptırdı.

TATBİKAT ÖZEL KUVVETLERİN ÇIKARMASIYLA BAŞLADI

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası, icra faaliyetlerinin anlatılmasının ardından SAT ve SAS komandolarının denizden, Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin de havadan çıkarma yapmasıyla başladı. Bu bölümde, Türkiye'nin yanı sıra katılımcı ülkelerin özel kuvvetler timleri de görev aldı. Özel kuvvetlerin keşiflerinden sonra da, karaya topçu atışları yapıldı. Ardından katılımcı ülkelerin hava kuvvetlerine bağlı F-16 uçakları belirlenen hedefleri vurdu. Obüs atışlarının yanı sıra taarruz helikopterleri de kendileri için belirlenmiş olan hedeflere atış yaptı. Ardından da deniz taarruz atışları yapıldı. Bu sırada, SAT ve SAS komandoları denizdeki mayınları tespit edip temizledi. Karadan karaya OBÜS toplarının atışlarının yanı sıra 2 F-16 uçağı da bombardıman atışı yaptı. Taarruz helikopterlerinin çıkarma yapılacak alanda özel kuvvetlerin tespit ettiği hedefleri yok etmesiyle, amfibi birliklerinin çıkarma yapması için gerekli ön keşifleri icra edildi. Bu harekata eş güdümlü olarak taarruz helikopterleri belirlenen bölgeleri ateş altına aldı.

SİHA'LAR İLK KEZ KULANILDI

İndirme yapılan bölgelerde tespit edilen düşman kuvvetleri, bu tatbikatta ilk kez kullanılan silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından vuruldu. Düşman tanklarını temsil eden kırmızı noktalar füzelerle vuruldu. Bu sırada 4 Atak helikopteri, yan yana belirlenen hedefe ateş edip yok etti. Bundan sonra da, birinci hava hücum harekatı sonlandırıldı. Gerekli çıkarma hazırlıklarının tamamlanmasıyla da tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu çıkarma gemileri kıyıya yanaştı. Amfibi deniz piyade birliklerinin birinci dalgası denizden karaya çıkartıldı. Çıkarma anında ise düşman kuvvetlerinin hava unsurlarının müttefik ülke askerlerini ateş altına almasına, hava savunma sistemleriyle karşılık verildi. Tatbikatta ayrıca, ilk kez Milgem kapsamında üretilen ikinci gemi olan 'Büyükada', tank çıkarma gemisi 'Bayraktar', çift pervaneli ağır yük helikopteri, SİHA'lar, hava savunma sistemi 'Korkut' ile modern piyade tüfeğinin de ilk kez kullanıldığı açıklandı. Tatbikatta ayrıca birlik eğitimi yanında üst düzey karargah eğitimi de dahil edildi.

ARNLAND VE TORRİKE ÜLKELERİNİN TEMSİLİ SAVAŞI YAPILDI

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı jenerik senaryosunda, komşu ülkeler Arnland ve Torrike ülkeleri arasındaki savaş tatbikatta gerçekleştirildi. Jenerik senaryoya göre, Torrike'nin adasını işgal etmesi üzerine Arnland, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'den yardım istedi. Birleşmiş Milletler'in de çağrısı üzerine Türkiye'nin liderliğinde ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla dost birlikleri oluşturuldu. Dost birlikleri de, temsili ülke Torrike'nin işgal ettiği adayı kurtardı.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATI TECRÜBELERİ DE KULLANILDI

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, konvansiyonel (klasik) savaşın yanı sıra, terörizmle mücadele de yine yer aldı. Teröristle mücadele harekatında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan elde edilen tecrübe tatbikata yansıtıldı.

TATBİKATA KAMU KURUMLARI DA DESTEK VERDİ

Efes 2018 Birleşik Fiili Atışlı Tatbikatı'na; Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları, Savunma Sanayii Müşteşarlığı, Kızılay Genel Müdürlüğü, AFAD, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Metoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve BM Türkiye Temsilciliği'nin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarına bağlı görevliler destek verdi. Tatbikatın gece bölümü saat 21.32'den itibaren donduruldu.