Efes 2018'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı tecrübesi kullanıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın, seçkin gözlemci günü ile basına açık yapılacak gece ve gündüz bölümü için brifing düzenlendi. Tatbikata Türkiye ile birlikte 24 ülkenin katılacağı açıklandı. Yarbay Taner Balkan, "Teröristle mücadele harekâtında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'ndan elde edilen tecrübe tatbikata yansıtıldı" dedi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkiinde başlayacak Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gece bölümü öncesinde, Konak Orduevi ek binasında basın brifingi verildi. Yarbay Taner Balkan'ın verdiği basın brifinginde, tatbikatta Türkiye ile birlikte 24 ülkeye bağlı toplam 7 bin 500 askerin görev alacağı açıklandı. Yarbay Taner Balkan, tatbikatın 2016 yılında farklı ülkelerin katılımıyla birleşik tatbikata dönüştürüldüğünü belirterek, "Tatbikat, ikinci birleşik müşterek tatbikat. Geçen yıllardan farklı olarak katılımcı sayımız 8'den 23 ülkeye çıktı. Teröristle mücadele harekâtında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'ndan elde edilen tecrübe tatbikata yansıtıldı. Ayrıca hibrit birlik eğitimi ile üst düzey karargâh eğitimi de tatbikata eklendi" dedi.
Tatbikatta ayrıca, Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) kapsamında üretilen ikinci gemi 'Büyükada', tank çıkarma gemisi 'Bayraktar', çift pervaneli ağır yük helikopteri, SİHA'lar (Silahlı insansız hava araçları), hava savunma sistemi 'Korkut' ile modern piyade tüfeğinin de ilk kez kullanıldığı brifingde açıklandı. 38 ülkenin gözlemci olarak davet edildiği tatbikata, 14 kamu kurum kuruluşunun iştirak ettiği, ayrıca 35 firmanın da savunma sanayi fuarına katıldığı ifade edildi. Tatbikatı ayrıca 40 şehit yakını ile gazinin izleyeceği öğrenildi. Tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan birlik ve unsurların katılacağı açıklandı.
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