HABER

Efes Tatbikatı bölgesinde 30 yataklı hastane kuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde devam eden Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, tatbikata katılan yerli ve yabancı askerler için 30 yataklı seyyar cerrahi hastane kuruldu.

Efes Tatbikatı bölgesinde 30 yataklı hastane kuruldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde devam eden Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, tatbikata katılan yerli ve yabancı askerler için 30 yataklı seyyar cerrahi hastane kuruldu.
Dost ve müttefik 19 ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenen EFES 2018 Tatbikatı devam ederken, tatbikat bölgesinde Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Komutanlığı'na bağlı 30 yataklı seyyar cerrahi hastane kuruldu. Tatbikatlar sırasında yaşanabilecek olası kazalar nedeniyle kurulan hastanede 6 yataklı yoğun bakım ünitesi, 2 ameliyathane, biyokimya ünitesi, kan bankası ve yeniden canlandırma ünitesiyle hizmet veriyor. Normal şartlarda kurulduğunda hastanede 190 sağlık personeli görev yapıyor.

FOTOĞRAFLI

Efes Tatbikatı bölgesinde 30 yataklı hastane kurulduEfes Tatbikatı bölgesinde 30 yataklı hastane kurulduEfes Tatbikatı bölgesinde 30 yataklı hastane kuruldu

FETÖ'ye büyük operasyon başlatıldı! FETÖ'ye büyük operasyon başlatıldı!
Meteoroloji'den art arda uyarılar! İstanbul için ani sel uyarısıMeteoroloji'den art arda uyarılar! İstanbul için ani sel uyarısı
İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalıİstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.