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Eflani’de ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Soğucak köyünde meydana gelen yangında tek katlı bir ev alevlere teslim oldu.İlçeye 15 kilometre uzaklıkta Soğucak köyünde Osman Oruç’a ait tek katlı bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

Eflani’de ev yangını

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Soğucak köyünde meydana gelen yangında tek katlı bir ev alevlere teslim oldu.
İlçeye 15 kilometre uzaklıkta Soğucak köyünde Osman Oruç’a ait tek katlı bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde alevler bir anda tüm odaları sardı. Alevleri gören köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. Eflani Belediyesine ait 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürüde söndürülürken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Eflani’de ev yangını

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