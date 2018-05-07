Ege Denizi'nde 407 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA)- EGE Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerinin pazar günü 12 saat içinde yaptığı operasyonlarda, 5 bot ve 3 teknede 407 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yapılan açıklamada, pazar gece yarısından itibaren 12 saat süren operasyonlarda, 5 bot ve 3 tekne ile Yunanistan'a ait Midilli, Sakız, İstanköy, Bulamaç adalarına geçmeye çalışan ve fırtınayla karşılaşan 407 kaçağın yakalandığı belirtildi. İzmir, Muğla, Balıkesir ve Antalya illerinden Yunan adalarına geçmek için bindikleri lastik bot ve eski teknelerle Yunanistan adalarına geçmek isteyen kaçakları sahil güvenlik ekipleri kurtararak kıyıya geri getirdi.

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