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Ege Denizi’nde Bodrum açıklarında saat 18.56’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

IHAAW192017-ASA/10-04-2018 - Ege Denizi’nde Bodrum açıklarında saat 18.56’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10.04.2018 19:20:17 TSI NNNN

IHAAW192017-ASA/10-04-2018

- Ege Denizi’nde Bodrum açıklarında saat 18.56’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

10.04.2018 19:20:17 TSI
NNNN

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