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Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 06:32 | Son Güncelleme

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan kaçaklar ölümle burun buruna geldi. 11 kişiyi taşıyan tekne su alarak batmaya başladığı anda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde Bodrum’a bağlı İçmeler Mevkiinden 4 metrelik fiber tekneye bindikleri tespit edilen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 11 kişi karanlıkta İstanköy Adasına doğru yol almaya başladı.

Suriye uyruklu oldukları belirtilen kaçakların içinde olduğu tekne Karaada’nın Kuzey burnuna geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Teknede bulunan kaçakların telefonla yardım istemesi sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Batmak üzere olan tekneden son anda kurtarılan kaçaklar Sahil Güvenlik Botu ile Bodrum’a getirildi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı önünde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk muayeneleri yapılan Suriyelilerden birisi hastaneye sevk edildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen kaçaklara battaniye ve yiyecek verildi.

Kaçakların işlemlerinin ardından Muğla göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Suriyeli mülteci bodrum

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