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Ege Rallisi'nde araç yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı olan NG Kütahya Seramik 28'inci Ege Rallisi'nin 2'nci gününde yanan ralli aracı, kullanılamaz hale geldi.

Ege Rallisi'nde araç yangını

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı olan NG Kütahya Seramik 28'inci Ege Rallisi'nin 2'nci gününde yanan ralli aracı, kullanılamaz hale geldi.
Fuar İzmir'den sabah saatlerinde 63 ekibin katılımıyla start alan geleneksel rallinin 10,3 kilometre uzunluğundaki Seferihisar Gödence etabında, yarış öncüsü 0 kapı numaralı aracın altı alev aldı. Pilotun yol kenarına çektiği araçtaki yangın, önce otluğa ardından da ormana sıçradı. Pilot, araçtan yara almadan çıktı. İzmir İtfaiyesi ekiplerince 2 helikopter ve 1 söndürme uçağıyla yangına 6 dakikada müdahale edildi. Orman ile araçtaki yangın, kısa sürede söndürüldü. Ralli aracı, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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