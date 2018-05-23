Ege'de alevli gün

Latif SANSÜR / AYDIN, (DHA)- AYDIN ve Muğla'da bugün üç ayrı noktada çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin helikopter, arazöz ve iş makineleriyle müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
İlk yangın bugün saat 11.30 sıralarında Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Değirmen Deresi Mevkii'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan ekipler, alevleri yaklaşık dört saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Bucak Mevkii'ndeki ziraat alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ise bugün saat 13.00 sıralarında başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz, iş makineleri ve 125 personel müdahale etti. 2'si ormanlık alan olmak üzere toplam 10 hektarlık alanı kül eden yangın, saat 18.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.
Muğla'nın Gökova ilçesi Hayıtlıtepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına ise itfaiye ekipleri 1 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Üç bölgede de soğutma çalışmaları sürerken jandarma ve Orman Yangın söndürme ekipleri yangınların çıkış nedenini araştırıyor.
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