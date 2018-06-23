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Ege'de kaçak taşıyan tekneye ateş açıldı, Türk kaptan yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

KAPTAN TUTUKLANDI Yunanistan'ın İstanköy Adası'na Suriyeli kaçakları geçirirken Yunan sahil güvenlik botundan ateş açılarak durdurulan ve yaralanan Türk kaptanının nasıl yakalandığı ortaya çıktı.

Ege'de kaçak taşıyan tekneye ateş açıldı, Türk kaptan yaralandı (2)

KAPTAN TUTUKLANDI
Yunanistan'ın İstanköy Adası'na Suriyeli kaçakları geçirirken Yunan sahil güvenlik botundan ateş açılarak durdurulan ve yaralanan Türk kaptanının nasıl yakalandığı ortaya çıktı. Türk kaptanın saat 04.30'da kişi başı 4 bin dolar aldığı kaçakları, Lampi Plajı'na bıraktığı belirtildi. Bu sırada Yunan sahil güvenlik botu tarafından fark edildiği, önce hoparlörle uyarıldığı ancak kaçınca durdurmak için ateş açıldığı ifade edildi. Türk kaptanın kaçmaya devam ettiği, sürat botunu Yunan botunun üzerine sürerek çarptığı, bu çarpma ve açılan ateş anında yaralandığı kaydedildi. Türk makamlarının da olayla ilgili bilgi edinmeye başladığı ifade edildi.
Türk kaptanın hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastaneden taburcu edilerek İstanköy'de tutuklandığı kaydedildi. Ayrıca Türk kaptanın kullandığı sürat botu ise Yunan askerlerince İstanköy Adası'na çekildi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
FOTOĞRAFLI

Ege'de kaçak taşıyan tekneye ateş açıldı, Türk kaptan yaralandı (2)

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