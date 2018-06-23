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Ege'de kaçak taşıyan tekneye ateş açıldı, Türk kaptan yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 13:19 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden sürat teknesiyle, 7 Suriyeliyi yasa dışı yollarla yurt dışına götürdüğü belirtilen Türk kaptanın, Yunan askerlerinin açtığı ateşle yaralandığı belirtildi.

Ege'de kaçak taşıyan tekneye ateş açıldı, Türk kaptan yaralandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden sürat teknesiyle, 7 Suriyeliyi yasa dışı yollarla yurt dışına götürdüğü belirtilen Türk kaptanın, Yunan askerlerinin açtığı ateşle yaralandığı belirtildi. Yakalanan Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.
İstanköy Adası'nda yayın yapan yerel haber sitesi 'www.kosnews.gr'nin haberine göre; bugün saat 05.00'te, Yunan sahil güvenliğinin ihtarına karşın durmayan sürat teknesine ateş açıldı. Yunan sularından Türk sularına kaçmaya çalışan tekne, durduruldu. Yaralı yakalanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Türk kaptan ile 7 Suriyeli kaçak, gözaltına alındı. Tekne, İstanköy Limanı'na çekildi. Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı belirtildi.
Öte yandan; olay sırasında denizde yaşanan kovalamaca, Akyarlar sahilinden DHA kamerası tarafından görüntülendi.

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Ege'de kaçak taşıyan tekneye ateş açıldı, Türk kaptan yaralandıEge'de kaçak taşıyan tekneye ateş açıldı, Türk kaptan yaralandı

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