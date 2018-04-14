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Ege'de lastik botlarda 234 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ve Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 234 kaçak yakalandı.

Ege'de lastik botlarda 234 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 234 kaçak yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan çocuklara çikolota ve meyve suyu ikram edildi.
Sahil Güvenlik mobil radarı, geçen salı günü saat 07.00 sıralarında, Dikili'nin Bademli açıklarında lastik botla bir grup kaçağın yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek için yola çıktığını belirledi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurup, üzerindeki 52'si Suriye, 16'sı Afganistan, 1'i Irak ve 1'i Fildişi Sahili uyruklu toplam 70 kaçağı yakaladı. 13'ü kadın, 39'u çocuk 70 kaçak, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.
Sahil güvenlik helikopteri ise dün saat 06.30 sıralarında, yine Dikili'deki Garip Adaları güneyinde, 2 lastik botla bir grup kaçağın yasa dışı yolculuğa çıktığını tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, bölgeye gitti. Lastik botlar durdurulurken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 126 kaçak yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan çocuklara, görevliler tarafından çikolota ve meyve suyu ikram edildi. Kıyıya getirilen kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de insani yardım yaptı. Yakalananlar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
DİDİM'DE 38 KAÇAK YAKALANDI
Öte yandan Aydın'ın Didim ilçesinin Tuz Burnu açıklarında, dün saat 07.00'de, bir grup kaçak tespit edildi. Bölgeye giden sahil güvenlik botu, Tuz Burnu'nun 5 deniz mili batısında durdurduğu bottaki Suriye uyruklu 38 kişiyi yakaladı. Yakalanan kaçaklar da kıyıya getirilip işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Ege'de lastik botlarda 234 kaçak yakalandıEge'de lastik botlarda 234 kaçak yakalandıEge'de lastik botlarda 234 kaçak yakalandıEge'de lastik botlarda 234 kaçak yakalandı

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