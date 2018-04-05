Ege’de son 24 saatte 203 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin Ege Denizi’nde son 24 saat içerisinde yaptığı operasyonlarda, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla kıyılarında 7 ayrı olayda Suriye uyruklu toplam 203 kaçak göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli göçmenlerin, Yunanistan adalarına doğru umut yolculuğu havaların ısınmaya başlamasıyla tekrar yoğunlaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ege kıyılarında aldığı tedbirler sayesinde hem kaçak geçişleri önlemeye hem de hayatlarını riske atan göçmenlerin can güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde gerçekleşen 3 olayda, denizde alınan tedbirler neticesinde 111 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından karada yakalanması sağlandı.

Yine İzmir’in Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde içerisinde 3 şahsın bulunduğu şüpheli bir balıkçı teknesi olduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, söz konusu tekne içerisindeki 3 göçmen kaçaksı yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesi Taşburun açıklarında 36, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu güneyinde 17, Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada kuzeyinde ise 39 kaçak göçmen yakalandı.

Toplam 7 ayrı olayda yakalanan Suriyeli 203 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçaksı, haklarında işlem yapılmak üzere ilgili makamlara sevk edildi.