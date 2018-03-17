Ege’deki tekne faciasında ölü sayısı 16’ya yükseldi

Yunan adası açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.
Yunanistan’ın Agathonisi Adası açıklarında kaçak mültecileri taşıyan ahşap tekne battı. Yunan Sahil Güvenlik güçleri teknede 20 kişinin bulunduğunu bildirirken, olayda ölenlerin sayısı 5’i çocuk olmak üzere 16’ya yükseldi. Olayda hayatını kaybedenlerin uyrukları henüz belirlenemedi.
Yunan yetkililer, teknede en az 20 kişinin bulunduğunu, 2 helikopterin arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Yunanistan Göçmen Bakanı Dimitris Vitsas ise, "Çocukların Ege Denizi’nde hayatını kaybetmesini hoş göremeyiz. Çözüm insanları korumak, güvenlik prosedürlerini uygulamak, insan kaçakçılığını engellemek” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Nevşin Mengü'ye büyük şok! 'Gözaltına alındım'
Kan donduran olayın ardından yasak aşk çıktı
Ünlü hacker Adrian Lamo ölü bulundu
Tarihin en acı karesi
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum