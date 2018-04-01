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Eğirdir Gölünde denetimler sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde, kaçak avcılara yönelik denetimler sürüyor.Eğirdir İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Bot Timi, Eğirdir Gölü’nde kaçak su ürünleri avcılarına yönelik kontrol ve denetimlerini 24 saat sürdürüyor.

Eğirdir Gölünde denetimler sürüyor

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde, kaçak avcılara yönelik denetimler sürüyor.
Eğirdir İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Bot Timi, Eğirdir Gölü’nde kaçak su ürünleri avcılarına yönelik kontrol ve denetimlerini 24 saat sürdürüyor. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Bot Timi, Gelendost’un Yenice köyü açıklarında göle kaçak olarak dökülen 600 metre balık ağı ile 120 adet kerevit sepeti ele geçirildi.
Ele geçirilen av malzemeleri, Eğirdir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Eğirdir Gölünde denetimler sürüyor

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