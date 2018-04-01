Eğirdir Gölünde denetimler sürüyor

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde, kaçak avcılara yönelik denetimler sürüyor.
Eğirdir İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Bot Timi, Eğirdir Gölü’nde kaçak su ürünleri avcılarına yönelik kontrol ve denetimlerini 24 saat sürdürüyor. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Bot Timi, Gelendost’un Yenice köyü açıklarında göle kaçak olarak dökülen 600 metre balık ağı ile 120 adet kerevit sepeti ele geçirildi.
Ele geçirilen av malzemeleri, Eğirdir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edildi.
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: Yaralılar var
Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum