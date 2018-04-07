Eğirdir’de kaçak avcılıkla mücadele

Isparta Eğirdir Gölü’nde, su ürünleri av yasağı kapsamında kaçak avlananlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Gölü’nde, su ürünleri av yasağı kapsamında kaçak avlananlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde, Gelendost sahil şeridinde, göle bırakılmış 6 adet sazan av sepeti, Senirkent Kabaca Tokatevleri sahilinde sazlar içinde saklanmış tekne ele geçirildi. Gece saatlerinde, zıpkın avcılığında kullanıldığı düşünülen tekne içerisinde bulunan 2 adet zıpkın, projektörler, saz kesmek için kullanılan oraklara el konulurken, akşam saatlerinde yapılan denetimlerde, Kaşıkara Tırtar mevkii sahilinde, göle kaçak bırakılan bin 200 metre balık ağı da yakalandı.

Gece ve gündüz süren kontrollerde, Gencali Kanalı içerisine dökülen bin 100 metre balık ağıyla Kayaağzı açıklarında göle dökülen 600 metre balık ağına el konuldu.