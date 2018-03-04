Eğitim için Foça’ya giden güvenlik korucuları geri döndü

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinden 15 günlük eğitim için İzmir Foça’ya giden güvenlik korucuları, eğitimlerini tamamlayarak ilçelerine geri döndü.

Güvenlik korucularından oluşturulan özel timlerin gördükleri eğitimle sahada daha aktif olacaklarını belirten Kozluk Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Hamdullah Ergider, Foça’da eğitimlerini tamamlayan güvenlik korucularının kırsalda komandolarla birlikte teröre karşı mücadele edeceğini belirtti. Ergider, “Kozluk ve Sason ilçelerinden on beşer kişilik timler halinde 30 güvenlik korucumuz İzmir’in Foça ilçesinde komando eğitimi görerek ilçelerine geri döndü. Eğitim gören güvenlik korucularımız tecrübelerine tecrübe kattı. Eğitilen korucularımız yurt içinde teröristlerin korkulu rüyası olacağı gibi, görev verildiği takdirde hiç düşünmeden yurt dışında da görev almaya hazırdır” şeklinde konuştu.