HABER

Eğlence mekanı çıkışı tabancayla vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 59 dakika önce

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinde, aralarında husumet bulunan A.A. (29) tarafından eğlence mekanı çıkışında tabancayla vurulan Onur İregöl (29), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın ardından A.A.'yı gözaltına aldı.

Manisa'nın Soma ilçesinden, gece saatlerinde, Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen Onur İregöl, alkol alıp, eğlendi. Eve dönmek için saat 01.30 sıralarında eğlence mekanından çıkan İnegöl, kapıda, Soma'daki oto kiralama şirketinde çalışan ve aralarında husumet bulunan A.A. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., belindeki tabancasını çıkarıp, İregöl'e ateş etti. İregöl, ruhsatsız tabancadan çıkan kurşunla sol omzundan vuruldu. Ağır yaralanan İregöl, eğlence mekanı çalışanlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından A.A.'yı suç aleti ruhsatsız tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı. Onur İregöl'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Onur İregöl'ün, 4 Şubat 2017 tarihinde, evinde çıkan yangında 4 çocuğundan Buğlem İregöl'ün (1) yaşamını yitirmesinden sonra eşinden ayrıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

Marmaris doluya teslim oldu!

Marmaris doluya teslim oldu!

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.