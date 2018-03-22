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Eğlence mekanında kaçak çalışan 3 kadına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 10:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezindeki alkollü eğlence mekanında kaçak çalıştığı tespit edilen Özbekistanlı 3 kadın gözaltına alındı.Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir ihbar üzerine alkollü bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezindeki alkollü eğlence mekanında kaçak çalıştığı tespit edilen Özbekistanlı 3 kadın gözaltına alındı.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir ihbar üzerine alkollü bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Baskında 3 kadın, polisin içeri girmesiyle masa altına saklandı. Saklandıkları yerlerden polis ekiplerince çıkartılan ve çalışma izinleri olmadığı halde çalıştığı tespit edilen Özbekistan uyruklu M.K. (24), N.M. (24) ve M.K. (36) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Valiliği İl Göç İdaresine teslim edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da iş yerine kaçak işçi çalıştırmaktan para cezası uygulandığı belirtildi.

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