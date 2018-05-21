Eğlence mekanında korkutan yangın

Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA) Antalya Kaleiçi semtinde bir eğlence mekanında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Tarihi Kaleiçi'ndeki Paşa Cami Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının ofis katında dün saat 22.30'da henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı eğlence mekanında bulunanlar, kendilerini dışarı atarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Dumanla kaplanan iş yerinde bulunan müzik aletleri çalışanlar tarafından dışarı çıkarılarak bir başka eğlence mekanına götürüldü. Eğlenmek için gelen gençlerden bazılarının yangın nedeniyle büyük panik yaşadığı görülürken bazı gençler ise cep telefonlarıyla söndürme çalışmalarını görüntülemeye çalıştı. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek.



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