Eğlence mekanının yatakhanesinde yangın

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki bir eğlence mekanının personel yatakhanesi olarak kullanılan 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 07.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan eğlence mekanının personel yatakhanesi olarak kullanılan 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm katı sararken, ihbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Polis de caddeyi trafiğe kapattı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen yatakhanede yangın sırasında kalan olmadığı bildirildi. Polis ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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