Eğlence merkezine silahlı saldırı

Malatya’da bir eğlence merkezine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay 23.45 sırsında Kışla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir eğlence merkezine akşam saatlerde gelen 2 kişi bir süre arkadaşlarıyla eğlendikten sonra mekandan ayrıldı. Kısa bir süre sonra Kışla Caddesi üst kısmında inerek yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle eğlence merkezini yaylım ateşine tutan 2 kişi daha sonra yaya olarak kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 15’e yakın tüfek kartuşu bulurken, eğlence merkezinin camlarına çok sayıda saçmanın isabet etiğini belirledi. Polis ekipleri kamera kayıtlarında eşkalleri belirlenen 2 kişinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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