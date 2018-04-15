Eğlence merkezine silahlı saldırı:1 yaralı

Malatya’da bir eğlence merkezine silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Foto Antepli Sokakta bulunan bir eğlence merkezine sabaha karşı R. T. (24) tarafından silahlı saldırıda bulunuldu olayda açılan ateş sonucunda Yunus Emre Yıldız (27) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda Yunus Emre Y.’i silahla yaraladıktan sonra olay yerinde kaçan R. T. polis ekiplerince kısa süre yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.