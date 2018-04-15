HABER

Eğlence merkezine silahlı saldırı:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 13:53 | Son Güncelleme

Malatya’da bir eğlence merkezine silahlı saldırıda bulunuldu.

Malatya’da bir eğlence merkezine silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Foto Antepli Sokakta bulunan bir eğlence merkezine sabaha karşı R. T. (24) tarafından silahlı saldırıda bulunuldu olayda açılan ateş sonucunda Yunus Emre Yıldız (27) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda Yunus Emre Y.’i silahla yaraladıktan sonra olay yerinde kaçan R. T. polis ekiplerince kısa süre yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltındaKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltında
Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri

Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de korku dolu anlar!

Taksim'de korku dolu anlar!

Kars'ın son Estonyalısı

Kars'ın son Estonyalısı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.